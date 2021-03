UFFICIALE - Coronavirus, Draghi fa felice De Luca: Arcuri non è più Commissario per l'emergenza

Tramite una nota ufficiale diramata da Palazzo Chigi si apprende della dismissione di Domenico Arcuri (spesso criticato apertamente dal governatore della Campania Vincenzo De Luca) come Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19: "Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese.

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito".