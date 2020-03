UFFICIALE - Coronavirus, nuova ordinanza in Campania: pene ancor più dure per chi circola senza motivo

In Campania le restrizioni per l'emergenza Coronavirus sono state modificate dalla nuova ordinanza appena firmata dal governatore Vincenzo De Luca e valida fino al 25 marzo. Secondo tale ordinanza, sono previsti arresto, multa fino a 206 euro e perfino quarantena domiciliare per due settimane per coloro i quali vengono trovati in strada senza urgenti motivi, quelli previsti dalla normativa nazionale.

L'ORDINANZA - Di seguito uno stralcio dell'ordinanza: "La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza - si legge all'articolo 5 - comporta altresì per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'Asl e l'obbligo immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e l'obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza".