UFFICIALE - Coronavirus, tutti negativi in casa Napoli all'ultimo giro di tamponi

Continua ad essere monitorata e sotto controllo, la situazione in casa Napoli riguardo l'emergenza Coronavirus. Come comunicato dallo stesso club attraverso i canali ufficiali, l'ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra.

| Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 17, 2020