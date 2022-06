UFFICIALE - Dalla prossima stagione panchina ancora più lunga: la nuova regola IFAB

Dal comunicato sul sito dell'IFAB infatti emerge come il numero massimo di giocatori da poter portare in panchina salirà da 12 a 15 elementi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'odierno meeting dell'IFAB, oltre alla decisione di prolungare la modifica del regolamento per permettere le 5 sostituzioni anche nella stagione 2022/2023, l'associazione ha deciso di allungare anche il numero di componenti della panchina. Dal comunicato sul sito dell'IFAB infatti emerge come il numero massimo di giocatori da poter portare in panchina salirà da 12 a 15 elementi.