UFFICIALE - De Luca e le disposizioni per le attività commerciali: le ordinanze settore per settore

La Regione Campania ha diramato l'ordinanza n.48 del 17 Maggio che disciplina le riaperture previste a partire da lunedì 18 maggio di tantissime attività commerciali sul territorio. In basso potrai trovare il dettaglio dei vari settori: igiene e cura della personare, vendita al dettaglio, bar e ristorazione, biblioteche e musei.

Come spiega il Governatore Vincenzo De Luca attraverso i canali social l'ordinanza prevede:

- Per le attività commerciali, riaprono i "servizi alla persona" (parrucchieri, barbieri, centri estetici..), le attività commerciali al dettaglio, i bar (con servizio al banco, non ancora ai tavolini). La ristorazione ripartirà dal 21 maggio prossimo.

- Riaprono musei, biblioteche, luoghi cultura.

- Per gli esercizi commerciali si autorizza e si raccomanda l'apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale.

- Per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri; anche circoli e associazioni sportive.

- Restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio.

- Nell'ordinanza sono illustrate le linee guida da seguire.

- Si conferma l'obbligo della mascherina all'aperto.

QUI PER L'ORDINANZA

PROTOCOLLO SERVIZI E CURA DELLA PERSONA

PROTOCOLLO SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

PROTOCOLLO RISTORAZIONE E BAR

PROTOCOLLO MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE