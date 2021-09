UFFICIALE - Disservizi Infinity, arrivano i rimborsi: come ottenere 15 giorni gratis

Infinity+, la piattaforma che detiene i diritti per 121 partite della UEFA Champions League a stagione fino al 2024, ha deciso di rimborsare i suoi clienti per i recenti disservizi. A comunicarlo con una nota, è la stessa OTT di Mediaset: "Caro cliente, nonostante la scrupolosa preparazione tecnica in atto da settimane per assicurare la miglior visione, in occasione della trasmissione delle prime partite di Champions League, le strutture di Infinity+ hanno registrato comportamenti informatici anomali che hanno generato ad alcuni utenti difficoltà di accesso inaccettabili"

Come viene attivato il rimborso - Come annunciato immediatamente a valle del problema, omaggeremo tutti i nostri clienti che potrebbero aver sofferto di tali disagi con 15 giorni gratuiti di Infinity+. Al termine dell’attuale periodo di sottoscrizione, attiveremo sul tuo account un prodotto che ti garantirà la fruizione di 15 giorni di Infinity+ a costo 0. Potrai verificarlo direttamente nella tua AREA UTENTE nella sezione I TUOI PIANI, al termine della sottoscrizione già attiva. Scaduti i 15 giorni, ti verrà automaticamente ripristinato il piano attuale".