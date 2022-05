UFFICIALE - Dopo lo stage in Nazionale, altra gioia per Zanoli: prima convocazione in Under 21

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha reso noti i convocati di Nicolato per il raduno dell'Under 21 azzurra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha reso noti i convocati di Nicolato per il raduno dell'Under 21 azzurra. Prima chiamata per il difensore del Napoli Alessandro Zanoli, classe 2000. Il gruppo azzurro, che si radunerà domenica entro le ore 12 presso il centro di preparazione olimpica di Tirrenia e nel pomeriggio inizierà la preparazione, affronterà il 6 giugno il Lussemburgo a Differdange (ore 18.00 stadio Municipal de la Ville), il 9 giugno scenderà in campo a Helsingborg (ore 18.00 Olimpia Stadium) con la Svezia, mentre lo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli (ore 17.30) ospiterà il 14 giugno l’ultimo match del girone con la Repubblica d’Irlanda.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Napoli);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).