Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli riprenderà lunedì la preparazione all'SSCN Konami Training Center. Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A.