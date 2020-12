UFFICIALE - EL, le date dei sedicesimi: Napoli prima in Spagna a febbraio, poi al 'Maradona'

Il Napoli dall'urna di Nyon ha pescato il Granada, settimo in Liga e secondo nel girone del PSV in Europa League. Ma quando si disputerà questo doppio confronto? La UEFA ha reso note le date. L'andata, in Spagna, si giocherà il 18 febbraio, ovviamente di giovedì, mentre il ritorno al 'Maradona' sette giorni dopo, il 25 febbraio.