UFFICIALE - Elmas multato dal Giudice Sportivo: 2mila euro per la simulazione col Milan

Dal Giudice Sportivo arrivano altre sentenze e una di queste riguardano anche un calciatore del Napoli. Si tratta di Eljif Elmas, che aveva provato a spingere l'arbitro a fischiare un rigore per un contatto in area con Donnarumma, al quale è stata comminata una multa di 2mila euro per aver "simulato di essere stati sottoposti ad intervento falloso in area di rigore avversaria".