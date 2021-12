UFFICIALE - Emergenza Covid in Spagna: capienza stadi ridotta al 75%

Anche in Spagna salgono i contagi da Covid e vista la diffusione della variante Omicron, è stata decisa la riduzione della capienza negli impianti sportivi. All'aperto gli impianti saranno riempiti al 75% (prima era del 100%), mentre al 50% per quelli al chiuso (in precedenza era dell'80%). Un passo indietro rispetto alle ultime misure adottate ma necessario per limitare i contagi, esplosi anche tra le squadre della Liga. Ricordiamo che nel Real Madrid e nel Barcellona si sono registrati piccoli focolai.