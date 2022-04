UFFICIALE - Empoli-Napoli, corsa al biglietto: già staccati oltre 6000 tagliandi

Sono oltre 6000 i biglietti venduti per la sfida di domenica tra Empoli e Napoli, come riporta il sito ufficiale del club toscano.

Sono oltre 6000 i biglietti venduti per la sfida di domenica tra Empoli e Napoli, come riporta il sito ufficiale del club toscano. Esauriti i settori di Poltrona, Tribuna Inferiore e Curva Sud, restano disponibili i tagliandi di Poltronissima, Maratona, Curva Nord e, per i tifosi ospiti, la Tribuna Laterale Sud.

I tagliandi dei settori di Poltronissima restano disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa); per il settore di Maratona Superiore la vendita è ancora attiva nei punti vendita VIVATICKET della Regione Toscana per i soli residenti nella Regione Toscana e online, sempre per i soli residenti regione Toscana (con autodichiarazione di residenza); i tagliandi di Maratona Inferiore sono disponibili unicamente per i soli residenti nella Regione Toscana nei punti vendita Empoli Store, Biglietteria Stadio ed Unione club azzurri (per questo settore non sarà attiva la vendita online); per la Curva Nord i tagliandi sono ancora in vendita su tutto il circuito VIVATICKET con la sola esclusione dei punti vendita della regione Campania e online, con la sola esclusione per i residenti nella regione CAMPANIA (con autodichiarazione di residenza), su www.vivaticket.it, utilizzando la sola modalità “stampa a casa”.

Empoli Football Club invita tutti gli sportivi ad arrivare al Castellani con congruo anticipo per agevolare i controlli di routine ai varchi di ingresso all’interno dell’impianto e che per l’accesso allo stadio è necessario essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass), ottenuto tramite avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 gg; oppure tramite certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento; oppure con risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento.