UFFICIALE - FIFA, Gianni Infantino confermato presidente per altri quattro anni

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianni Infantino resta al comando della FIFA per altri quattro anni. Il dirigente di 52 anni, candidato unico, è stato confermato alla presidenza della Fédération Internationale de Football Association in occasione del 73° Congresso in corso a Kigali, in Ruanda, e resterà quindi in carica fino al 2027.