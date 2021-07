UFFICIALE - Frattese, Floro Flores è il nuovo allenatore: il comunicato del club

Antonio Floro Flores, ex attaccante di Napoli, Udinese e Sampdoria, è il nuovo allenatore della Frattese, squadra che milita nel campionato Eccellenza campana. Per il tecnico napoletano sarà la sua prima esperienza alla guida di una prima squadra dopo aver guidato l’under-17 della Paganese. Di seguito il comunicato del club campano: "L’Asd Frattese 1928 è lieta di comunicare alla tifoseria ed agli organi di stampa di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Antonio Floro Flores. L’ex attaccante del Napoli, dopo una carriera gloriosa, ha scelto di appendere le scarpette al chiodo e di dedicarsi alla carriera da allenatore. Durante l’ultima stagione ha guidato l’Under-17 della Paganese, venendo contestualmente nominato come responsabile del settore giovanile".