UFFICIALE - Galles, introdotto l'equal pay in Nazionale: per gli uomini compensi ridotti del 25%

Il Galles si allinea ad altre nazionali come Stati Uniti, Inghilterra, Brasile, Australia, Norvegia e Nuova Zelanda annunciando di aver introdotto l'equal pay, ovvero lo stesso compenso per uomini e donne, per coloro che vestiranno la maglia delle due Nazionali. Una decisione che avrà effetto immediato e arriva al termine di una battaglia che ha visto i calciatori uomini al fianco delle colleghe donne tanto da aver deciso di ridurre del 25% i propri compensi per permettere di incrementare quelli delle donne.