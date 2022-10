UFFICIALE - Giornata di riposo per il Napoli: domani la ripresa degli allenamenti

Dopo il successo ad Amsterdam in Champions League, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center

Fonte: sscnapoli.it

