UFFICIALE - Giudice Sportivo, 12mila euro di multa all'Inter per i cori razzisti contro Napoli

Il Giudice Sportivo ha diramato il suo consueto comunicato ufficiale con le decisioni prese in seguito all'ultimo turno di Serie A. Tra queste c'è anche un'ammenda di 12 mila euro comminata all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura posizionati, rispettivamente, sotto il secondo anello verde (Curva Nord), linea mediana tra le due panchine e sotto il terzo anello blu (Settore ospiti)".