UFFICIALE - Giudice Sportivo, 13 squalificati. Verona multato per cori razzisti ai salernitani

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, in attesa di Torino-Fiorentina e Cagliari-Bologna, il giudice sportivo della Serie A ha fermato per un turno ben 13 giocatori. Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt salteranno per squalifica la Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma per mercoledì a San Siro, mentre gli altri 11 non saranno a disposizione dei vari allenatori per la prossima giornata di Serie A. Si tratta di: Ilic dell'Hellas Verona, Svoboda del Venezia, Viti dell'Empoli, Berardi del Sassuolo, Chabot della Sampdoria, Cristante e Ibanez della Roma, Gyomber della Salernitana, Becao dell'Udinese, Tonali del Milan e Vasquez del Genoa.

Il giudice sportivo della Serie A, dopo la ventunesima giornata, ha comminato ammende a Hellas Verone e Genoa per il comportamento dei propri tifosi. Questo il comunicato:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 1° ed al 10° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti sul terreno di giuoco in direzione dei giocatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.