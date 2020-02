UFFICIALE - Giudice Sportivo, doppia multa per la Samp: "Intonati cori insultanti di matrice territoriale"

Doppia multa in casa Sampdoria. Nel comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega Serie A, emergono ben due multe comminate dal giudice sportivo al club blucerchiato. La prima, di 10 mila euro, "per avere suoi sostenitori al 15°, nonchè al 44° ed al 45° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria".



Seconda multa, poi, di 3 mila euro "per avere suoi sostenitori al 2° del primo tempo lanciato sul terreno di giuoco un bengala".