UFFICIALE - Giudice sportivo, doppia squalifica per il Milan in vista del Napoli

Ruslan Malinovskyi (Atalanta) e Ales Mateju (Brescia) sono stati squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo dopo il 12° turno di Serie A giocato nello scorso weekend: oltre ai due, espulsi, si aggiungono alla lista dei fermati Hernani del Parma, Bani e Danilo del Bologna, Bennacer e Calhanoglu del Milan, Castrovilli e Pulgar della Fiorentina, Tomovic e Cionek della SPAL, Becao e Okaka dell'Udinese. Entra invece in diffida Lucioni, ammonito per la quarta volta in stagione.