UFFICIALE - Giuntoli premiato miglior ds ai Globe Soccer Awards: "2023 anno storico"

Il football director della Juventus Cristiano Giuntoli ha vinto questo pomeriggio a Dubai il premio come miglior direttore sportivo ai Globe Soccer Awards.

Il football director della Juventus Cristiano Giuntoli ha vinto questo pomeriggio a Dubai il premio come miglior direttore sportivo ai Globe Soccer Awards. "Grazie, per me è un onore essere qui stasera - ha detto direttamente dal palco -. Il 2023 è stato un anno molto importante, storico. Abbiamo vinto lo Scudetto col Napoli e vorrei ringraziare il presidente De Laurentiis, l'allenatore Luciano Spalletti, i giocatori e i miei passati collaboratori. Poi voglio ringraziare la mia famiglia, è estremamente importante per me perché mi aiuta a migliorare ogni giorno. Ora ho intrapreso una nuova avventura alla Juventus: il nostro obiettivo è tornare in Champions League e se possibile vincere la Coppa Italia. In futuro sarà importante tornare qui e vincere un altro premio, magari con la Juventus".

Prima della cerimonia, Giuntoli ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' e s'è così espresso sul futuro di Moise Kean: "E' un ragazzo che ha tante richieste, stiamo valutando il da farsi col suo agente per il suo bene e per il nostro bene. Anche dovesse partire, il nostro mercato sarebbe chiuso".

Quindi niente centrocampista?

"Stiamo molto contenti di ciò che stiamo facendo, abbiamo conquistato 49 punti in 20 partite e dobbiamo solo continuare così".