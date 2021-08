UFFICIALE - Gli stadi tornano a riempirsi: ok del Governo a 50% capienza con posti a scacchiera

Dopo il parere positivo del CTS, il CdM ha dato l'ok alla riduzione del metro di distanziamento per gli impianti all’aperto in zona bianca. Ci sarà dunque una riapertura degli stadi in zona bianca al 50% con la disposizione dei posti a scacchiera, sempre con l'obbligo del green pass. La soluzione è stata poi approvata dal successivo Consiglio dei Ministri e rientrerà ora nelle linee guida che diffonderà il Dipartimento per lo Sport di Valentina Vezzali, a cui è stata data libertà di gestire il distanziamento fino appunto a un massimo del 50% della capienza. Ok anche al 35% per gli impianti al chiuso (finora fermi al 25%).