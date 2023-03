UFFICIALE - Haaland infortunato lascia la Nazionale: salterà sfida contro Kvaratskhelia

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Pessime notizie per la Norvegia, impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2024. Gli scandinavi, che giocheranno con Spagna e Georgia, perdono il loro calciatore più rappresentativo: Erling Haaland ha un risentimento all'inguine e non potrà prendere parte alle prossime due partite della sua nazionale. Autore di una cinquina in Champions League contro il Lipsia e di una tripletta in Fa Cupa contro il Burnley, Haaland ha già lasciato il raduno a Marbella per essere oggetto di un controllo medico dello staff del Manchester City. L'attaccante si era lamentato di dolori all'inguine subito dopo la partita contro il Burnley. (ANSA).