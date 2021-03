UFFICIALE - Hamsik è un nuovo giocatore del Goteborg: "Marek è pronto!"

Marek Hamsik ha lasciato la Cina e scelto di ripartire dal campionato svedese e in modo particolare dalla città di Goteborg. Dopo la grande accoglienza ricevuta dall'ex capitano del Napoli al suo arrivo in aeroporto, il club svedese ha reso ufficiale il trasferimento con un comunicato sul suo sito: "Marek Hamsik è pronto". Il nazionale slovacco ha firmato un contratto con l'IFK Goteborg fino al 30 agosto 2021. Nuova avventura, dunque, per l'ex azzurro, che riparte dal Goteborg dopo le ultime due stagioni vissute in Cina, al Dalian.