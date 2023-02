UFFICIALE - I convocati di Gotti per il Napoli: prima chiamata per due attaccanti

Ecco i convocati dello Spezia per la sfida casalinga di domani contro il Napoli, valida per il 21° turno di Serie A.

Fuori in nove, torna Krollis e prima chiamata per il nuovo acquisto Shomurodov. Ecco i convocati dello Spezia per la sfida casalinga di domani contro il Napoli, valida per il 21° turno di Serie A:

Portieri: Marchetti, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Reca, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski, Giorgeschi.

Centrocampisti: Beck, Bourabia, Esposito, Agudelo, Cipot, Pedicillo, Candelari.

Attaccanti: Verde, Shomurodov, Krollis, Maldini.