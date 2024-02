UFFICIALE - I convocati di Mazzarri per il Genoa: Osimhen out

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Genoa in programma oggi alle 15. Gruppo al completo per l'allenatore azzurro, eccezion fatta per lo squalificato Juan Jesus. E poi Victor Osimhen, la cui assenza viene confermata. Ecco la lista:

Contini

Gollini

Meret

Di Lorenzo

Mario Rui

Mazzocchi

Natan

Olivera

Ostigard

Rrahmani

Anguissa

Cajuste

Dendoncker

Lobotka

Lindstrom

Traoré

Zielinski

Kvaratskhelia

Ngonge

Politano

Raspadori

Simeone