UFFICIALE - I convocati di Spalletti per il Genoa: out solo Tuanzebe

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sfiderà il Genoa oggi alle 15 e Luciano Spalletti potrà contare su un gruppo quasi al completo. L'unico assente sarà infatti Axel Tuanzebe, per il resto non si registrano defezioni. L'allenatore azzurro ha diramato la lista dei convocati per la sfida che ci proponiamo di seguito.

I convocati azzurri: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.