UFFICIALE - I convocati di Spalletti per il Sassuolo: tornano Di Lorenzo ed Elmas

Il Napoli ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida al Sassuolo in programma alle ore 15 allo Stadio Maradona

Il Napoli ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida al Sassuolo in programma alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 35esima giornata di Serie A. Torna nell'elenco dei convocati Di Lorenzo, così come Koulibaly dopo il turno di squalifica.

I convocati: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano