UFFICIALE - I convocati per il Benevento: tornano Ospina, Hysaj e Demme

Rino Gattuso recupera Ospina, Hysaj e Demme per il derby di stasera contro il Benevento. Sono stati diramati i calciatori convocati dall'allenatore azzurro e in lista figurano anche i tre azzurri appena rientrati dai rispettivi infortuni. Aggregati 'solo' 4 giovani della Primavera, invece che 6 come in Europa League: si tratta di Cioffi, Zedadka, D'Agostino e Labriola. Ecco l'elenco completo.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).