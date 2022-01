UFFICIALE - I convocati per la Salernitana: rientrano Insigne e Ospina, tre gli assenti

Il derby si gioca e Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di oggi contro la Salernitana. L'allenatore azzurro ha quasi l'intera squadra al completo, eccezion fatta per Koulibaly, Anguissa e Ounas che sono impegnati in Coppa d'Africa. Recuperati e rientrati tra i convocati gli ultimi due infortunati Ospina e Insigne. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Marfella, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.