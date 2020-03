UFFICIALE - Il Coronavirus blocca anche il Portogallo: stop ai campionati

Ormai è tutto il mondo del calcio - o quasi - a fermarsi in virtù dell'espansione del virus COVID-19. Stop dei campionati anche in Portogallo. Lo rende noto la Federcalcio lusitana con un comunicato ufficiale. Questo per far fronte alla crescente emergenza Coronavirus. Le misure retrittive entreranno in vigore a partire da domani e resteranno tali a tempo indeterminato.