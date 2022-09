UFFICIALE - Il Giudice Sportivo multa il Napoli: le motivazioni

Sono cinque le società multate dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo l'ultimo turno di campionato.

Sono cinque le società multate dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo l'ultimo turno di campionato. Cinquemila euro sia alla Cremonese, per avere i suoi tifosi lanciato in campo un bengala e un bicchiere di plastica, e alla Juventus, per responsabilità oggettiva dopo che un tesserato, non inserito in distinta, è sceso sul terreno di gioco rivolgendo espressioni irriguardose verso il direttore di gara. Tremila euro di sanzione per l'Atalanta, per un lancio di tre bicchieri di plastica in campo da parte dei suoi sostenitori, e duemila euro di multa per Napoli e Roma, per lanci di bottiglie di plastica e un fumogeno.