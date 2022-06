UFFICIALE - Il Napoli Femminile ha nuovo presidente. Club pronto per eventuale ripescaggio

Il Napoli Femminile è pronto a far domanda per il ripescaggio in Serie A qualora si liberasse un posto in vista della prossima stagione.

TuttoNapoli.net Il Napoli Femminile è pronto a far domanda per il ripescaggio in Serie A qualora si liberasse un posto in vista della prossima stagione. Una possibilità che è legata alla decisione della Divisione Calcio Femminile riguardo la cessione del titolo sportivo dall'Empoli al Parma. Se infatti la FIGC dovesse bloccare questa operazione si libererebbe un posto nella massima serie per la prossima stagione visto che i toscani hanno già deciso di andare avanti solo col settore giovanile. Questa la nota dei partenopei che oggi hanno annunciato il nuovo presidente: "Si è svolta questa mattina l’assemblea dei soci del Napoli Femminile che ha eletto presidente Alessandro Maiello che, oltre ad essere stato nelle ultime stagioni il presidente del settore giovanile, è socio e sponsor del club attraverso il marchio Idea Bellezza. Lello Carlino è stato nominato presidente onorario mentre restano confermati nelle rispettive cariche il vicepresidente Luigi Rapullino, l’amministratore delegato Francesco Tripodi ed il consigliere Luciano Cimmino. Azzerate tutte le cariche tecniche, che saranno definite elle prossime settimane. L’assemblea dei soci ha inoltre deliberato la partecipazione alla Serie A nell’eventualità in cui si palesi la possibilità di un ripescaggio".