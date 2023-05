UFFICIALE - Il Napoli femminile torna in Serie A! Decisiva l'ultima vittoria in Friuli

Grazie alla vittoria di misura in trasferta sul campo del Tavagnacco, le ragazze allenate da mister Seno chiudono in vetta alla classifica il campionato cadetto.

E' ufficiale: il Napoli Femminile torna in Serie A! Grazie alla vittoria di misura in trasferta sul campo del Tavagnacco (gol di Gomes), le ragazze allenate da mister Seno chiudono in vetta alla classifica il campionato cadetto e ottengono la promozione diretta. 74 punti in classifica per le azzurre, uno in più della Lazio seconda, che chiudono la stagione con 23 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte.