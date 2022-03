UFFICIALE - Il TAS respinge ricorso della Russia: club restano sospesi dalle competizioni UEFA

Nei prossimi giorni - continua la nota - ci sarà il responso sulla richiesta della Russia di essere ammessa ai playoff Mondiali.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il TAS ha respinto il ricorso della Federcalcio russa contro le sanzioni della UEFA, che dopo l'inizio della guerra in Ucraina, ha sospeso tutte le squadre e i club russi dalle sue competizioni. Come si legge nella nota pubblicata dal TAS, la decisione rimane in vigore e tutte le squadre e i club russi continueranno ad essere sospesi dalla partecipazione alle competizioni UEFA. Nei prossimi giorni - continua la nota - ci sarà il responso sulla richiesta della Russia di essere ammessa ai playoff Mondiali.