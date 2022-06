UFFICIALE - Italia, chi resta per le ultime due gare: ci sono 4 azzurri, out Bonucci e Belotti

Dopo il successo sull’Ungheria, la Nazionale è rientrata nella notte a Coverciano e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista degli ultimi due impegni

Dopo il successo sull’Ungheria, la Nazionale è rientrata nella notte a Coverciano e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista degli ultimi due impegni di Nations League.

Come annunciato ieri sera in conferenza stampa da Roberto Mancini, hanno lasciato il ritiro Leonardo Bonucci e Andrea Belotti. Sono quindi 32 gli Azzurri a disposizione del Ct per le sfide con Inghilterra e Germania, in programma rispettivamente sabato 11 giugno a Wolverhampton e martedì 14 giugno a Monchengladbach.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Frosinone), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Salvatore Esposito (Spal), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Verona), Gianluca Caprari (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Alessio Zerbin (Frosinone).