UFFICIALE - Italia, i convocati di Mancini: ci sono i 3 campioni d'Europa, sempre out Politano

Ufficiale l'elenco dei convocati dal ct dell'Italia, Roberto Mancini, per le sfide contro Bulgaria, Svizzera e Lituania valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Ci sono tre calciatori del Napoli, quelli che hanno vinto gli Europei: Meret, Di Lorenzo e Insigne. Manca ancora Politano. Ecco l'elenco completo: