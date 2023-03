UFFICIALE - Italia, Provedel dà forfait: Mancini chiama un altro portiere

Marco Carnesecchi convocato in Nazionale al posto di Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, indisponibile, non farà parte del gruppo azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Carnesecchi convocato in Nazionale al posto di Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, indisponibile, non farà parte del gruppo azzurro: al suo posto il portiere dell'Atalanta attualmente in prestito alla Cremonese. Carnesecchi era in raduno a Roma con l'Under 21 e sarà a disposizione per l'allenamento pomeridiano.