UFFICIALE - Italia, tre infortunati per Mancini: il terzo sostituto è Dimarco

Primo allenamento nel pomeriggio sul campo del Suning Training Centre per la Nazionale, che si è radunata ieri sera nel quartier generale dell’Inter ad Appiano Gentile per preparare la semifinale di Nations League con la Spagna in programma mercoledì (ore 20.45, diretta su Rai 1 - arbitra il russo Karasev) a San Siro. Dopo i forfait di Ciro Immobile e Rafael Toloi, sostituiti rispettivamente da Moise Kean e Davide Calabria, si è fermato anche Davide Pessina, infortunatosi ieri sera in occasione del posticipo di campionato tra Atalanta e Milan: la FIGC ha trasmesso alla UEFA la documentazione relativa all’indisponibilità del centrocampista dell’Atalanta, chiedendo di poter convocare al suo posto Federico Dimarco.