UFFICIALE - Italia U21, i convocati di Nicolato per tre amichevoli: 5 i volti nuovi

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it A tre mesi dall'Europeo, la Nazionale Under 21 è pronta a tornare in campo per le prime amichevoli del 2023. Affronterà venerdì 24 marzo la Serbia a Backa Topola (calcio d'inizio alle ore 18) e lunedì 27 l'Ucraina (calcio d'inizio alle 20) allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria. Tra i convocati del ct Paolo Nicolato spiccano cinque novità: i difensori Diego Coppola e Niccolò Pierozzi, i centrocampisti Bruno Zapelli e Giovanni Fabbian e l'attaccante Tommaso Baldanzi.