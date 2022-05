UFFICIALE - Italia, Zerbin convocato per lo stage: "Ringrazio il club e la città"

L'attaccante in prestito al Frosinone ha commentato su Twitter la chiamata della Nazionale.

© foto di Ivan Benedetto/Uff. Stampa Pro Vercelli

Primo giorno di lavoro e primo allenamento a Coverciano per i 53 azzurri, che il Ct Roberto Mancini ha convocato e suddiviso in due gruppi di lavoro per lo stage in Nazionale. Bellanova, Lovato, Sottil e Udogie, presenti nel primo gruppo, hanno lasciato anticipatamente il raduno per fare ritorno al loro club di appartenenza. Al loro posto sono stati convocati Edoardo Pierozzi dell'Alessandria e Alessio Zerbin del Frosinone in prestito dal Napoli, che si aggregheranno stasera al primo gruppo azzurro, e il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, che arriverà domani a Coverciano per far parte del secondo gruppo di lavoro.

L'attaccante del Frosinone ha commentato su Twitter la chiamata della Nazionale: "Sono davvero onorato. È per me una grande opportunità. Non posso che ringraziare il presidente Stirpe, il direttore Angelozzi, mister Grosso, i miei compagni e tutto il Frosinone Calcio. Un grazie di cuore anche a tutta la città”.