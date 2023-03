UFFICIALE - Kvaratskhelia via durante la sosta: la Georgia lo convoca per Mongolia e Norvegia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia non resterà a Napoli dopo la gara col Torino, durante la settimana di sosta. L'ala sinistra azzurra è stata convocata dalla Georgia per i due impegni con Mongolia (amichevole) e Norvegia (qualificazione all'Europeo). Le due partite della squadra guidata da Willy Sagnol sono in programma rispettivamente il 25 e il 28 marzo ed entrambe saranno disputate a Batumi.