UFFICIALE - La Federcalcio argentina omaggia Maradona: darà il suo nome alla sede

A un anno dalla scomparsa di Diego Maradona, la Federcalcio argentina (AFA) ha deciso di omaggiare la sua leggenda: la sede di Buenos Aires porterà infatti il nome del Pibe, il più grande calciatore della storia non solo dell'Albiceleste

Il riconoscimento è stato confermato dal presidente Claudio Tapia attraverso un comunicato ufficiale: "In occasione del primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona, per omaggiarlo, ricordarlo e dimostrare l'affetto nei suoi confronti, la Federcalcio argentina ha disposto di rinominare la sua sede sociale in Via Viamonte".