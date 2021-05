UFFICIALE - La Lega toglie il gol a Zielinski: lo 0-2 è autogol di Venuti

Rettifica della Lega Serie A nel lunch match di oggi tra Fiorentina e Napoli: la rete dello 0-2 segnata dagli azzurri è autogol di Lorenzo Venuti (che si trovava sulla traiettoria al momento del tiro) e non di Piotr Zielinski, che aveva calciato in porta. Match dunque davvero sfortunato per i viola, che si avviano ad incassare un ko frutto di un rigore molto contestato e di un'autorete.