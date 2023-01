UFFICIALE - La Salernitana comunica: "Per sabato prevendita libera solo per residenti a Salerno"

La prevendita online è disponibile soltanto per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana sottoscritte entro il 31/12/2022

L’U.S. Salernitana 1919 informa che la prevendita libera dei biglietti per la gara Salernitana-Napoli, in programma sabato 21 gennaio alle ore 18:00, è aperta a tutti con esclusione dei residenti nelle province di Napoli, Avellino, Caserta e Benevento. La prevendita online è disponibile soltanto per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana sottoscritte entro il 31/12/2022.