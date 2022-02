UFFICIALE - La UEFA ha deciso: finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi

La finale di Champions League non sarà giocata a San Pietroburgo, bensì a Parigi

© foto di Pool Francia/Image Sport

La finale di Champions League non sarà giocata a San Pietroburgo, bensì a Parigi. Questa la decisione presa dalla UEFA, riportata con un comunicato ufficiale, nella riunione speciale convocata per oggi e iniziata alle ore 10. L'ultimo atto della massima competizione europea sarà disputato allo Stade de France, nel sobborgo parigino di Saint-Denis, come decisione in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La UEFA ha anche deciso che sposterà anche la sede di tutte le partite dei tornei che controlla che avrebbero dovuto essere giocate in Russia e Ucraina, sia che coinvolgessero club o squadre nazionali. Al momento, ciò riguarda solo una partita di club: la prossima partita casalinga dello Spartak Mosca in Europa League.