UFFICIALE - Lega Serie A, convocata per lunedì l'assemblea per elezione nuovo presidente

Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino da presidente, la Lega Serie A ha convocato un'assemblea straordinaria, in via d'urgenza, per lunedì 7 febbraio e all'ordine del giorno, chiaramente, c'è l'elezione di colui che prenderà il posto dello stesso Dal Pino, per quella che sarà la prima assemblea elettiva. I club di Serie A si riuniranno presso l'Hotel Palazzo Parigi a Milano alle ore 09.30 in prima convocazione, e alle ore 11.30 in seconda convocazione. Lo rende noto il comunicato della Lega Serie A firmato dall'amministratore delegato Luigi De Siervo.