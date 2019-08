UFFICIALE - Lista Serie A, inserito Lozano al posto di Ounas. Chiriches o Tonelli faranno posto a Llorente

Il Napoli continua a modificare la lista dei 25 per quanto riguarda la serie A. L'elenco in realtà non sarà di 25 perché tiene conto di diversi paletti (17 giocatori over 22, 4 formati nel club, 4 formati in Italia) ed il Napoli con i soli Insigne e Luperto di propria formazione (Gaetano è anche Under), vede la lista ridursi. Dall'ultimo aggiornamento della Lega Serie A è stato inserito Hirving Lozano, al posto di Ounas, mentre nelle prossime ore Chiriches farà spazio in rosa per Fernando Llorente. Per un eventuale altro acquisto andrà escluso Tonelli. Ancora più stringente la lista Uefa che non considera Under Elmas e Meret che quindi andranno inseriti nei 17.

Lista Over 22

Ospina

Karnezis​​​​​​​

Malcuit

Mario Rui

Maksimovic​​​​​​​

Chiriches​​​​​​​

Koulibaly​​​​​​​

Ghoulam​​​​​​​

Manolas

Tonelli​​​​​​​

Allan

Fabian​​​​​​​

Younes

Callejon

Lozano​​​​​​​

Mertens

Milik

Over 22 formati in Italia

Di Lorenzo​​​​​​​

Hysaj

Zielinski

Verdi

Over 22 formati nel club

Luperto

Insigne

Under 22

Meret

Elmas

Gaetano