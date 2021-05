UFFICIALE - Mertens andrà agli Europei: ecco i convocati del Belgio

Dries Mertens e Romelu Lukaku sono stati convocati dal Belgio per Euro 2020. L'attaccante del Napoli e quello dell'Inter rappresenteranno così la Serie A con la maglia dei Diavoli Rossi, mentre resta per il momento in stand-by il jolly di centrocampo Alexis Saelemaekers del Milan. Questo l'elenco completo del ct Roberto Martinez: