UFFICIALE - Messico, Lozano convocato per la Golden Cup: le date

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è stato convocato dal Messico per la Golden Cup. La competizione andrà in scena dal 10 luglio al primo agosto. Il Chucky, tornerà in Italia solo al termine della manifestazione, presumibilmente ad agosto inoltrato e salterà sicuramente il ritiro estivo di Dimaro. A forte rischio anche la seconda fase di preparazione in Abruzzo, in quel di Castel di Sangro. Il Napoli, dunque, ritroverà l'attaccante messicano Hirving Lozano solo in prossimità dell'inizio della nuova stagione. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

| NOTA



¡Por el BI! 🇲🇽

¡Ellos son los elegidos por el Profesor Gerardo Martino para disputar la Copa Oro 2021! ️



¡VAMOS!

Más info. https://t.co/ii2BUmtX5X#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Fvc1c8tlhU — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2021